El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad (NMP) continúa sin resolverse después de cinco meses de paro. Mientras el proceso legal avanza, el sindicato de trabajadores analiza la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en medio de la revisión de un amparo que declaró inexistente la huelga.

Revisión judicial aún pendiente

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del NMP, Arturo Zayún, explicó en entrevista con El Sol del Bajío que el proceso legal todavía no concluye. Indicó que actualmente existe un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado y que, dependiendo del resultado, el caso podría escalar hasta el máximo tribunal del país.

“En el proceso judicial vamos empatados. Nosotros ganamos una, la empresa otra; queda una instancia que es el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, y además tenemos oportunidad, si lo consideramos necesario, de llevar el expediente a la Suprema Corte para que decida”, explicó Zayún a El Sol del Bajío.

Tribunal revisa declaración de inexistencia de la huelga

De acuerdo con Jorge Padilla, delegado sindical en Celaya, la institución informó que un juez de distrito otorgó un amparo mediante el cual se determinó que la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025 era inexistente. El argumento fue que el sindicato no habría cumplido con sus estatutos ni con los procedimientos internos necesarios para iniciar el paro laboral.

Sin embargo, el sindicato sostiene que esta decisión todavía no es definitiva. Será un Tribunal Colegiado el encargado de analizar el fondo del conflicto y emitir una resolución final sobre la legalidad del movimiento.

El desacuerdo se originó tras un recuento ordenado en noviembre por el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, solicitado por la propia institución para evaluar la legitimidad de la huelga.

Durante ese procedimiento participaron mil 893 trabajadores, de los cuales 7.3 por ciento respaldó el paro al señalar presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Posteriormente, la institución impugnó el resultado al considerar que existieron irregularidades durante el proceso.

Consecuencias para trabajadores y clientes

El paro laboral ha tenido repercusiones a nivel nacional. Más de mil 800 empleados distribuidos en 305 sucursales del país continúan sin recibir salario desde que inició la huelga.

La situación también afecta a millones de usuarios. Se estima que cerca de cinco millones de clientes no han podido recuperar los objetos que dejaron en empeño.

Según el sindicato, alrededor del 80% de los clientes no ha realizado el refrendo correspondiente, debido al temor de que el trámite no sea reconocido o por las dificultades de efectuar los pagos mediante bancos o tiendas de autoservicio.

Trabajadores buscan alternativas mientras continúa el conflicto

Ante la falta de ingresos, varios empleados han optado por buscar trabajos temporales o de medio tiempo para sostener a sus familias. No obstante, deben seguir cumpliendo con guardias sindicales mientras el proceso legal continúa en tribunales.

Mientras se espera la decisión del Tribunal Colegiado, el conflicto laboral permanece sin una solución definitiva y podría escalar a nuevas instancias judiciales si alguna de las partes decide llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

