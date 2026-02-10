Mineros de Sinaloa: lista completa de los 5 que han sido localizados hasta el momento

Tras semanas de incertidumbre, se ha confirmado la identidad de cinco de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Concordia. Los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas localizadas en un predio de la comunidad de El Verde, aproximadamente a 40 kilómetros del lugar donde se perdió el contacto con ellos.

La identificación oficial fue posible gracias a procesos periciales, cotejo de muestras de ADN y el reconocimiento directo de los familiares en el Servicio Médico Forense del estado de Mazatlán.

Lista de los mineros identificados

De acuerdo con información oficial, los reportes de familiares y la Cámara Minera de México, los trabajadores localizados hasta el momento son los siguientes:

José Ángel Hernández Vélez (38 años): Ingeniero originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Ignacio Aurelio Salazar Flores (37 años): Ingeniero originario de Sombrerete, Zacatecas. Jesús Antonio de la O Valdez (30 años): Ingeniero originario del estado de Chihuahua. José Castañeda Hernández (35 años): Originario de Taxco, Guerrero. José Antonio Jiménez Nevárez (34 años): Cuya identidad también fue confirmada tras los trabajos forenses en la zona.

Contexto del hallazgo y situación de los demás trabajadores

Los cinco mineros formaban parte de un grupo de diez trabajadores que fueron privados de su libertad por un grupo armado la noche del 23 de enero. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lidera la investigación federal sobre estos hechos.

Mientras los restos de los cinco trabajadores identificados serán trasladados a sus estados de origen para su sepultura, las autoridades continúan con la investigación en curso.

Hasta el día de hoy, martes 10 de febrero, aún permanecen sin ser localizados otros cinco integrantes del grupo, identificados como: Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.

Postura de la empresa

La minera Vizsla Silver Corp, con sede en Vancouver, expresó a través de un comunicado su consternación por la trágica pérdida de vidas humanas. La compañía señaló que mantiene comunicación con las familias y que su prioridad sigue siendo la recuperación a salvo de los colaboradores que aún permanecen desaparecidos.

CT