Durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 30), México presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional, la NDC 3.0, que fija por primera vez una meta absoluta de reducción de gases de efecto invernadero al año 2035.

El nuevo compromiso, presentado esta mañana en Belém do Pará, Brasil, por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, busca colocar a las personas y a la naturaleza en el centro de las decisiones, con un modelo de desarrollo más incluyente, justo y sostenible.

Durante su discurso, Bárcena advirtió que el cambio climático “ya no es una advertencia, es una realidad que nos iguala como humanidad”, tras recordar que las recientes lluvias devastadoras en México dejaron más de cien mil viviendas dañadas, decenas de municipios incomunicados y ochenta vidas perdidas.

Así, llamó a que esta cumbre sea “la COP de la verdad y la COP de la esperanza”, al reconocer que la acción climática global es urgente y requiere valentía y cooperación efectiva entre países.

Presentan la NDC 3.0 como medida de prevención

La funcionaria, Alicia Bárcena, presentó a la NDC 3.0 como una hoja de ruta para acelerar la descarbonización nacional y avanzar hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. Propone medidas integrales en sectores como energía, transporte, industria, agricultura y manejo de residuos, con la meta de alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo.

El país se comprometió a un máximo de 364 a 404 millones de toneladas de CO2 equivalente de forma no condicionada, lo que implica “una reducción de más de 50% con respecto al escenario tendencial”.

