Transportistas posponen bloqueos en CDMX, esta es la fecha para llegar a un acuerdo

Este miércoles 29 de octubre, estaba previsto un mega bloqueo en muchas vialidades importantes de la Ciudad de México , sin embargo, los transportistas lo pospusieron por las razones que explicaremos a continuación.

A través de un comunicado, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) dio a conocer que se pospuso el bloqueo, ya que se llevará a cabo una reunión con las autoridades para establecer un acuerdo.

“La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive en sector transportista de la capital”.

Reunión con las autoridades capitalinas para establecer acuerdos

Este viernes 31 de octubre, se celebrará una reunión de los transportistas con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, a las 4:00 p.m., en la Secretaría de Movilidad (Semovi). En ella, los transportistas manifestarán sus exigencias para un aumento en la tarifa del transporte público , especificando que con un apoyo económico se evitará el desempleo de miles de operadores.

Asimismo, este martes 28 de octubre, durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno aseguró que se mantendrá un diálogo hasta que ambas partes establezcan un acuerdo justo. Detalló, además, que se contemplarían diferentes líneas sobre las exigencias de los pasajeros, que piden un servicio más eficiente, y las de los conductores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL