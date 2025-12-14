Este domingo de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 21 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo.Propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país.La masa de aire polar asociada al frente frío generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.*Con información del SMN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV