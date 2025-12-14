Este domingo de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 21 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo.

Propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país.

La masa de aire polar asociada al frente frío generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana ; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de diciembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).

Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo.

Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 14 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

*Con información del SMN.

MV