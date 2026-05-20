Marcha de transportistas hoy 20 de mayo: calles cerradas y alternativas viales

Este miércoles 20 de mayo, la CDMX amanece con una intensa movilización social que promete afectar severamente la rutina diaria de miles de automovilistas, oficinistas y transeúntes que se desplazan hacia sus lugares de trabajo en la zona centro.

Desde las 9:00 de la mañana, diversos contingentes conformados por transportistas de carga y trabajadores del campo comenzarán a congregarse de manera pacífica pero contundente en las inmediaciones del emblemático Ángel de la Independencia, preparándose para iniciar su recorrido.

El objetivo principal de esta multitudinaria protesta es alzar la voz ante el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para exigir soluciones inmediatas y mesas de diálogo frente a la grave crisis de seguridad que enfrentan diariamente.

Los manifestantes, que han viajado durante la madrugada desde estados clave como Chihuahua, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, denuncian que los asaltos y la violencia en las carreteras han alcanzado niveles verdaderamente insostenibles para la supervivencia del sector logístico nacional.

Además del tema de la seguridad vial, los agricultores presentes en la marcha exigen mayores apoyos gubernamentales para lograr compensar las fuertes pérdidas económicas derivadas de la drástica caída en los precios internacionales de granos básicos como el maíz y el trigo.

A estas peticiones sectoriales se suman demandas sociales de carácter urgente, tales como la atención prioritaria a los miles de casos de personas desaparecidas en el país, el abasto garantizado de medicamentos en hospitales y pagos justos para los trabajadores del sector educativo.

Calles cerradas y la ruta oficial de la marcha este 20 de mayo

Como era de esperarse, la concentración principal tomará por completo los carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma, bloqueando el paso vehicular en una de las arterias financieras, comerciales y turísticas más importantes de toda la capital mexicana.

De acuerdo con los organizadores, se tiene previsto que el contingente avance de manera paulatina rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en la zona de Bucareli, aunque no se descarta que intenten llegar hasta la plancha del Zócalo.

Por esta razón estratégica, avenidas aledañas de gran afluencia vehicular como la Avenida de los Insurgentes, la emblemática Avenida Juárez y el Eje 1 Poniente presentarán cortes intermitentes a la circulación durante gran parte de la mañana y la tarde de hoy.

Alternativas viales y consejos para sobrevivir al tráfico capitalino

Si resulta estrictamente necesario que te desplaces por esta conflictiva área, la mejor opción será utilizar vías rápidas como el Circuito Interior o el Anillo Periférico, las cuales te permitirán rodear el conflicto vial de manera mucho más segura y fluida.

A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones que esperamos te sean útiles durante esta complicada jornada:

Utiliza rutas secundarias estratégicas: La Avenida Chapultepec o el Eje 1 Norte son vías que suelen mantener un flujo vehicular un poco más constante cuando el corazón de Reforma se encuentra totalmente paralizado por los manifestantes.

La Avenida Chapultepec o el Eje 1 Norte son vías que suelen mantener un flujo vehicular un poco más constante cuando el corazón de Reforma se encuentra totalmente paralizado por los manifestantes. Anticipa tu salida y planifica tus tiempos: Agrega al menos 40 minutos extra a tu tiempo habitual de traslado para evitar contratiempos mayores durante esta jornada de protestas y reducir el estrés mientras te trasladas por las calles de la ciudad.

Agrega al menos 40 minutos extra a tu tiempo habitual de traslado para evitar contratiempos mayores durante esta jornada de protestas y reducir el estrés mientras te trasladas por las calles de la ciudad. Prioriza el uso del transporte público: Utiliza el Sistema de Transporte Colectivo Metro (especialmente las Líneas 1 y 2) como tu principal aliado subterráneo y mantente informado en tiempo real a través de las redes sociales oficiales de orientación vial.

CT