Manifestantes queman papelería en San Lázaro; rechazan reforma contra "pensiones doradas"

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras, Luz y Fuerza, quienes se manifiestan desde el pasado lunes afuera de la Cámara de Diputados, ingresaron por la fuerza al primer cuadro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro y encendieron las alarmas en el recinto luego de que quemaran papelería; el momento fue captado en video y de inmediato se viralizó en redes sociales.

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¿Cómo fue el incendio en la Cámara de Diputados en medio de las protestas por el fin de las "pensiones doradas"?

De acuerdo con la agencia El Universal los inconformes, quienes exigen que se dé marcha atrás a la denominada reforma de "pensiones doradas", derribaron las vallas y golpearon con sartenes al personal de resguardo que intentó contenerlos.

La Jornada, por su parte, reportó que algunos de los manifestantes lograron llegar hasta la zona de aduanas de la puerta 1, donde rompieron mobiliario y quemaron papelería; el incidente, que activó una de las alarmas contra incendios, logró ser controlado luego de una hora de tensión.

�� Se activa alerta por incendio en la Cámara de Diputados



Trabajadores jubilados que permanecen en la zona de acceso prendieron fuego a papelería en la puerta de registro, lo que activó protocolos de emergencia. ��



�� @maxi_pelaezp pic.twitter.com/Q6woi22H5P— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Qué buscan los jubilados que se manifestaron en la Cámara de Diputados?

Los exempleados de gobierno rechazan el proyecto presidencial que pone tope a las pensiones bajo el argumento de que se deben mantener las leyes vigentes al momento de que ellos se jubilaron.

"No vamos a permitir que pisen nuestros derechos, todos somos trabajadores honestos que dedicamos nuestra vida al sector público y que ahora vivimos de las pensiones que nos ganamos durante años de sudor y trabajo duro", puntualizó Rodrigo Gómez, exempleado de Pemex, en una entrevista para El Universal.

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Tras la intervención, personal de resguardo cerró las puertas principales de acceso a la cámara baja, y posteriormente fue atendido por personal médico debido a que algunos sufrieron lesiones en la cabeza.

Los manifestantes fueron atendidos por diputadas y diputados desde el pasado lunes; sin embargo, en ese diálogo se les informó que la reforma no será modificada, motivo por el que se han negado a retirarse del lugar.

En este momento, las y los exempleados de gobierno siguen gritando en las instalaciones de San Lázaro consignas ataviados de cucharones, ollas, y sartenes, así como carteles con leyendas como "no a la mutilación de derechos colectivos".

JM

