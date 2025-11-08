Sábado, 08 de Noviembre 2025

Lotería Nacional Sorteo Superior 2863: resultados del 7 de noviembre

El número ganador se vendió en la Ciudad de México y por medios electrónicos
 

Por: G. Solano

El Vochol ilustró el billete del Sorteo Superior 2863. X/lotenal

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2863, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El número ganador del primer premio fue el 53362, cuya serie 1 fue puesta a la venta en la Ciudad de México y la serie 2, a través de medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 2, excepto aquellos con las terminaciones 3362, 362 y 62, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 7, excepto a los números con cifras finales 6817, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2863 presentó un colorido diseño que conmemoró el XV aniversario del Vochol, un Volkswagen sedán decorado por artesanos huicholes con la técnica de la chaquira y la estética propias de su cultura.

Surgido como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, esta obra de arte, que une la tradición prehispánica con un ícono de la cultura popular mexicana, ha sido exhibida también en otros países de América, Europa y Asia.

Sorteo Superior 2863
Número Premio
53362 17 millones de pesos
16817 1 millón 440 mil pesos
18949 275 mil pesos
23433 275 mil pesos
35439 275 mil pesos
18446 275 mil pesos
57522 144 mil pesos
27602 144 mil pesos
15666 144 mil pesos
45575 144 mil pesos
32296 90 mil pesos
37030 90 mil pesos
26796 90 mil pesos
39389 90 mil pesos
16921 90 mil pesos
53646 90 mil pesos
52008 90 mil pesos
54536 90 mil pesos
40720 90 mil pesos
28081 90 mil pesos

Resultados de sorteos nocturnos del 7 de noviembre

Melate 4132

  • Melate: 24, 31, 35, 40, 45, 51 Adicional: 12
  • Melate Revancha: 05, 17, 18, 36, 39, 54
  • Melate Revanchita: 15, 16, 38, 41, 43, 48

Chispazo 11630 de las 21:00 horas

  • 01, 17, 18, 19, 21

Tris Clásico 35082 de las 21:00 horas

  • 8, 6, 8, 1, 6
     

