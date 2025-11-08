Lotería Nacional Sorteo Superior 2863: resultados del 7 de noviembre

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2863, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.El número ganador del primer premio fue el 53362, cuya serie 1 fue puesta a la venta en la Ciudad de México y la serie 2, a través de medios electrónicos.Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 2, excepto aquellos con las terminaciones 3362, 362 y 62, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 7, excepto a los números con cifras finales 6817, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.El billete del Sorteo Superior 2863 presentó un colorido diseño que conmemoró el XV aniversario del Vochol, un Volkswagen sedán decorado por artesanos huicholes con la técnica de la chaquira y la estética propias de su cultura.Surgido como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, esta obra de arte, que une la tradición prehispánica con un ícono de la cultura popular mexicana, ha sido exhibida también en otros países de América, Europa y Asia.Melate 4132Chispazo 11630 de las 21:00 horasTris Clásico 35082 de las 21:00 horas