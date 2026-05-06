Lotería Nacional Sorteo Mayor 4011: resultados del 5 de mayo

La edición 4011 del Sorteo Mayor, tómbola que cada martes reparte 66 millones 99 mil pesos en 18 mil 760 premios, fue celebrado anoche en el Teatro Principal de Puebla.

El premio por cachito de la serie ganadora es de 350 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 27681, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Guadalajara, Jalisco; la 2 en Villahermosa, Tabasco, y la 3 fue comercializada por medios electrónicos.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 1, excepto aquellos con las terminaciones 7681, 681 y 81 que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 6, excepto a los números con cifras finales 3006, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor; y a los terminados en 4.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Mayor 4011 conmemoró el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Hito histórico de la historia de México donde las tropas nacionales, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, vencieron al ejército de Francia, entonces la primera potencia militar del mundo, en Puebla.

Resultados de sorteos nocturnos del 5 de mayo

Chispazo 11988 de las 21:00 horas

04, 05, 08, 14, 18

Tris Clásico 35977 de las 21:00 horas

9, 6, 8, 9, 7

Gana Gato 2996

Número ganador:

4 3 3

4 # 1

1 3 5

Melate Retro 1631