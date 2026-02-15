Mujeres Bienestar: ¿Cómo encontrar el módulo de registro?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó el pasado lunes 9 de febrero que el periodo de registro para recibir la Pensión Mujeres Bienestar se abrirá del 16 al 22 de febrero de 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México. Tiene el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años, reconociendo toda una vida de trabajo de las mujeres.

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para este año, el programa ofrecerá un apoyo económico de tres mil 100 pesos entregados de manera bimestral a todas las beneficiarias, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de manera directa y sin intermediarios.

¿Dónde realizar el trámite para la Pensión Mujeres Bienestar?

En esta ocasión el registro se realizará de manera presencial, en los módulos físicos establecidos en las entidades federales. Se instalaron más de dos mil 500 módulos para realizar el registro este año en todo el territorio mexicano.

Para ubicar tu módulo, ingresa al portal digital www.ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y coloca el nombre de tu entidad y municipio. Rellena la casilla del captcha y da clic en buscar.

Da clic a la imagen para redirigirte a la página oficial y ubicar el módulo de tu preferencia:

¿Cuál es el horario de los módulos y qué días?

Cada módulo tendrá un horario de atención de lunes a domingo de las 10:00 a las 16:00 horas. En caso de no poder realizar el registro presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria.

¿Cuáles son los documentos que se necesitan para el trámite de la Pensión Mujeres Bienestar?

Los documentos que deberás presentar para realizar el registro sin retrasos o eventualidades son:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

(credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad) CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento (legible)

(legible) Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

(teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

¿Cuáles son los requisitos para registrase en la Pensión Mujeres Bienestar?

Las personas que quieran sumarse al programa y recibir el apoyo económico, únicamente deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Ser residente de la República Mexicana.

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar

Este lunes 16 de febrero de 2026 deben realizar su registro, las personas cuyo apellido paterno comience con la letra A, B y C.

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Con información de SUN.

EE