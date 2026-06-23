Lluvias en Edomex provocan inundaciones, estas son las carreteras afectadas

Las intensas precipitaciones registradas durante la tarde y noche del lunes generaron un severo caos vial y múltiples emergencias en la zona oriente del Estado de México (Edomex). Las fuertes corrientes de agua rebasaron la capacidad de la red de drenaje local, lo que derivó en inundaciones y encharcamientos que obstaculizaron la movilidad de automovilistas.

El municipio de Los Reyes La Paz fue uno de los más afectados, donde el nivel del agua alcanzó proporciones alarmantes en cuestión de minutos, obligando a la intervención inmediata de los cuerpos de rescate y protección civil.

El gobierno local informó que el agua se acumuló en la carretera federal México-Puebla, a la altura del restaurante de mariscos y una tienda departamental, así como en la cabecera municipal sobre avenida San Francisco y Mejoramiento Ambiental, y en Valle de los Reyes cerca del DIF.

También se reportó concentración de lluvia en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha, en el límite con Los Reyes La Paz y cerca de las vías de la Línea A del Metro.

Personal del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) intervino en los puntos afectados para extraer el agua acumulada.

En uno de los sucesos más documentados de la jornada, un mototaxi fue arrastrado por la violenta corriente pluvial hasta volcarse, mientras que un microbús de pasajeros quedó varado en medio de la anegación en el bajo puente de Santa Martha. Las imágenes compartidas por los usuarios en distintas plataformas digitales evidenciaron la magnitud del desastre, mostrando automóviles flotando parcialmente y a personas intentando resguardarse en las zonas más elevadas del asfalto.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Ante la emergencia, las autoridades municipales y estatales activaron protocolos de contingencia, desplegando brigadas especializadas en desazolve y equipos de bombeo para mitigar los daños. Elementos de tránsito y seguridad pública acordonaron las áreas de mayor riesgo para evitar que más automovilistas quedaran atrapados, mientras que el personal operativo trabajó a marchas forzadas para retirar la basura acumulada en las alcantarillas, señalada como uno de los factores principales del colapso del drenaje.

#Reportando ⛈️ �� | Severas afectaciones persisten en La Paz, #EdoMéx.



���� Continúan presentes importantes encharcamientos e inundaciones en la colonia Valle de los Reyes, La acumulación de agua sigue siendo un problema importante en la zona, de manera particular en las… pic.twitter.com/CI1RWfX3fW— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 23, 2026

Pronóstico meteorológico para el martes 23 de junio de 2026

De acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán en el centro del país. Para el martes 23 de junio de 2026, las dependencias gubernamentales pronostican un cielo mayormente nublado con una alta probabilidad de chubascos y precipitaciones puntuales fuertes en diversas regiones del territorio mexiquense. Este escenario es impulsado por la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, lo que mantendrá un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas eléctricas.

Los modelos meteorológicos del gobierno federal advierten que las acumulaciones de agua podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en un lapso de 24 horas, afectando con mayor intensidad a los municipios del Valle de México y las zonas montañosas. Demarcaciones como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca se encuentran bajo vigilancia especial, ya que se espera que las precipitaciones estén acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre un ambiente fresco durante la mañana y cálido hacia el mediodía, antes de que la nubosidad densa cubra nuevamente la región por la tarde.

Frente a este panorama, las autoridades de Protección Civil del gobierno del Estado de México han emitido una serie de recomendaciones urgentes para salvaguardar a la población. Se exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas y anticipar sus traslados para no quedar atrapados en posibles embotellamientos. Asimismo, se hace un llamado a la responsabilidad civil para no arrojar desechos en la vía pública, buscando prevenir que la infraestructura de drenaje vuelva a colapsar ante la inminente llegada de nuevos temporales.