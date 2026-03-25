Linchan a supuesto ladrón en Tlaxcala; pobladores lo matan a golpes e intentan prenderle fuego

Un hombre murió en un hospital de Tlaxcala luego de que fuera víctima de un linchamiento ocurrido en el municipio de Santa Cruz Quilehtla; los hechos violentos se desataron debido a que pobladores lo acusaron de intentar asaltar a pasajeros de una unidad de transporte público.

¿Qué se sabe del linchamiento que causó la muerte de un hombre en Tlaxcala?

De acuerdo con información oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron entre la noche del lunes 23 de marzo del 2026 y la madrugada del martes 24, cuando el Servicio de Emergencias 911 recibió un reporte inicial por una riña sobre la calle 16 de Septiembre; sin embargo, al arribar, elementos de la Policía Municipal confirmaron que se trataba de una agresión colectiva en contra de un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Según los reportes, el individuo que por cierto no ha sido identificado fue retenido por una multitud tras ser señalado de intentar cometer un asalto en una unidad de la ruta Acuamanala-Quilehtla-Zacatelco. La turba lo golpeó severamente e incluso intentó prenderle fuego con gasolina.

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Debido a que en el lugar sólo se encontraban dos policías municipales como primeros respondientes, autoridades estatales activaron el protocolo antilinchamiento para controlar la situación. Elementos de seguridad lograron rescatar al hombre aún con vida y lo trasladaron de urgencia al Hospital General del Sur, en el municipio de San Pablo del Monte; sin embargo, falleció horas más tarde a consecuencia de las lesiones.

¿Cómo reaccionaron las autoridades al linchamiento en Tlaxcala?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, informó que este caso corresponde al primer linchamiento consumado en Tlaxcala en el primer trimestre de 2026. Precisó que, en el mismo periodo, se han registrado siete intentos de linchamiento.

Además, sostuvo que la actuación policial se apegó al protocolo vigente para prevenir y enfrentar los intentos de linchamiento, y atribuyó el desenlace fatal a las condiciones en las que se desarrollaron los hechos y a la reacción de la población.

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"En el momento que el presunto delincuente quiso robar, en ese momento las personas lo empezaron a golpear; o sea, se implementó como marca el protocolo, en menos de cinco minutos ya todo mundo ya debería de estar listo, y así fue", comentó.

"Cuando se empieza a dialogar con las personas, porque eran 100 personas ahí las que estaban reunidas, ya en ese momento cuando llega la autoridad municipal, que fue el primer respondiente, ya estaba golpeada la persona", añadió.

Derechos Humanos inicia expediente por linchamiento en Tlaxcala: esto se sabe

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició un expediente de queja para investigar posibles violaciones a derechos humanos derivadas del caso. Señaló que este tipo de actos constituyen una grave vulneración al derecho a la vida y a la integridad personal.

"Los linchamientos son actos ilegales que vulneran el Estado de Derecho y generan un clima de violencia e impunidad que debe ser erradicado", aseveró en un comunicado de prensa.

También exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que en el ámbito de sus competencias activen de manera efectiva el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento y fortalezcan los mecanismos de respuesta inmediata a denuncias ciudadanas con el objetivo de evitar vacíos institucionales que generan desconfianza y propician reacciones colectivas violentas.

JM

