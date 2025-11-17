Licencia de conducir permanente: Estos son los requisitos para tramitarla en línea

La licencia de conducir permanente se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México , ya que permite conducir sin tener que pagar renovaciones periódicas.

Sin embargo, este beneficio estará disponible solo hasta diciembre de 2025 , por lo que cada vez más personas buscan obtenerla sin cita y totalmente en línea.

¿Se puede tramitar sin cita y por internet?

Sí, aunque no todos los conductores pueden hacerlo. El trámite digital está habilitado únicamente para quienes ya cuentan con una licencia tipo A vigente y la hayan tramitado o repuesto en los últimos tres años.

Si cumples con esas condiciones, podrás solicitar tu licencia permanente de manera 100% en línea y sin necesidad de acudir a un módulo.

El trámite digital está habilitado únicamente para quienes ya cuentan con una licencia tipo A vigente. CANVA

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en línea

Para realizar el proceso digital, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

Tener una licencia tipo A vigente.

Contar con una cuenta Llave CDMX y tener instalada la App CDMX.

y tener instalada la App CDMX. Haber realizado el pago correspondiente de mil 500 pesos.

Es importante saber que este trámite no aplica para quienes solicitan la licencia por primera vez o tienen documentos muy antiguos sin reposición. En esos casos, será necesario acudir a un módulo y presentar el examen teórico en línea sobre el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿Cuál es la validez y vigencia de la licencia digital?

La versión digital de la licencia de conducir permanente tiene la misma validez legal que la física, siempre y cuando esté vigente y correctamente activada.

El trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto en línea como de forma presencial, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, en los módulos, tesorerías y oficinas de la Secretaría de Movilidad de la CDMX.

Si ya cuentas con tu licencia tipo A vigente, aún puedes aprovechar esta oportunidad para tramitar la versión permanente digital y olvidarte de las renovaciones futuras.

EE