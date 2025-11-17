Licencia de conducir permanente: Estos son los requisitos para tramitarla en línea

La licencia de conducir permanente se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México, ya que permite conducir sin tener que pagar renovaciones periódicas. Sin embargo, este beneficio estará disponible solo hasta diciembre de 2025, por lo que cada vez más personas buscan obtenerla sin cita y totalmente en línea. Sí, aunque no todos los conductores pueden hacerlo. El trámite digital está habilitado únicamente para quienes ya cuentan con una licencia tipo A vigente y la hayan tramitado o repuesto en los últimos tres años. Si cumples con esas condiciones, podrás solicitar tu licencia permanente de manera 100% en línea y sin necesidad de acudir a un módulo. Para realizar el proceso digital, es necesario cumplir con los siguientes puntos:Es importante saber que este trámite no aplica para quienes solicitan la licencia por primera vez o tienen documentos muy antiguos sin reposición. En esos casos, será necesario acudir a un módulo y presentar el examen teórico en línea sobre el Reglamento de Tránsito de la CDMX. La versión digital de la licencia de conducir permanente tiene la misma validez legal que la física, siempre y cuando esté vigente y correctamente activada. El trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto en línea como de forma presencial, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, en los módulos, tesorerías y oficinas de la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Si ya cuentas con tu licencia tipo A vigente, aún puedes aprovechar esta oportunidad para tramitar la versión permanente digital y olvidarte de las renovaciones futuras. EE