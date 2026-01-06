LFT: ¿Este 6 de enero es día de descanso obligatorio?

El día de hoy se celebra una de las fechas más mágicas del año, especialmente para los más pequeños de la casa, el día de los Reyes Magos. Al ser un momento en el que se prioriza la unión familiar, la ciudadanía mexicana se hace el cuestionamiento sobre si este martes es un día de descanso obligatorio, por lo que a continuación te informamos todo lo que debes saber al respecto.

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala cuáles son los días de descanso obligatorio, mientras que el artículo 75 establece todo trabajador que preste servicios en un día de descanso obligatorio debe recibir su salario diario más un pago doble adicional.

Dicho esto, la LFT ha informado que este martes 6 de enero los empleados deberán acudir a sus lugares, centros, compañías y empresas donde desempeñan sus funciones, ya que el día de los Reyes Magos no se reconoce como un día de asueto oficial.

Por consiguiente, es importante resaltar que al no ser considerado como un día feriado, los empleados que acudan a realizar sus labores con regularidad no recibirán un pago doble o triple.

Por lo que te recomendamos que si quieres disfrutar de este día con tus seres queridos, puedes optar por despertar un poco más temprano, esto brindará tiempo a que los más pequeños del hogar abran con ilusión, emoción y sin prisas sus regalos. Adicional a esto y a modo de desayuno, podrías realizar el tradicional corte de la Rosca de Reyes, acompañado de tu bebida caliente favorita, ya sea café o chocolate caliente.

Esto te otorgará un bello recuerdo familiar para ti y tus seres amados, y a su vez te proporcionará la energía que necesitas para comenzar tu día de la mejor manera posible, rodeado de amor y felicidad.

