La mayoría legislativa en el Congreso de la Unión prevé aprobar la reforma electoral a mediados de marzo, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, y comenzar en junio con los cambios institucionales y de funcionarios, de acuerdo con la Hoja de Ruta presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que el calendario contempla una secuencia de etapas para concretar la reforma constitucional y su implementación. Señaló que entre marzo y abril, o en su caso mediante un periodo extraordinario en mayo y julio, se aprobarán las reformas a las leyes secundarias necesarias para alinearlas con la reforma electoral.

Monreal detalló que el objetivo es aprobar la reforma constitucional a mediados de marzo, con el fin de contar con el tiempo suficiente para realizar los ajustes posteriores. Recordó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere la aprobación del Constituyente Permanente, es decir, de al menos la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas. Una vez obtenidas esas aprobaciones, se realizará el cómputo de constitucionalidad y se avanzará en las modificaciones a la legislación secundaria en materia electoral.

Dentro del calendario establecido, el 4 de abril la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a tres nuevos consejeros, “si acaso sigue el Consejo General del INE”, según se establece en el documento que describe la ruta de la reforma. Este paso forma parte de las definiciones institucionales que acompañarían los cambios al marco electoral.

A partir de junio, la Hoja de Ruta contempla la implementación de los cambios institucionales derivados de la reforma electoral. Esta etapa incluirá el nombramiento de funcionarios y la adecuación de estructuras y procedimientos, conforme a lo que se establezca en el nuevo diseño legal.

En julio, se prevé iniciar el diseño normativo y reglamentario del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en caso de que se apruebe la creación de este nuevo órgano. En ese mismo periodo se contempla la expedición de reglamentos y lineamientos necesarios para el funcionamiento de la nueva estructura electoral.

Para septiembre, cuando inicie el proceso electoral de 2027, la Cámara de Diputados deberá realizar ajustes al Presupuesto de Egresos del año siguiente, con el fin de alinearlo a la reforma constitucional y a las nuevas estructuras institucionales que resulten de su aprobación.

Finalmente, durante el año 2027, la Cámara de Diputados llevará a cabo, de manera gradual, el nombramiento de nuevos consejeros del instituto electoral, conforme a las disposiciones que se deriven de la reforma.