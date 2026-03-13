LFT: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 16 de marzo?

Con el próximo megapuente de marzo recién iniciado, es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos salariales si son llamados a laborar en un día de descanso obligatorio.

Sabiendo esto, tenemos buenas noticias, y es que un merecido descanso, nunca cae mal, este próximo lunes 16 de marzo será considerado un día de asueto oficial en México, debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica exacta es el 21 de marzo, la legislación laboral traslada el descanso al tercer lunes del mes para fomentar la convivencia familiar y el turismo.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los trabajadores y patrones deben determinar cuántos empleados son necesarios para laborar en días festivos. No obstante, si te toca trabajar, tienes derecho a recibir una compensación económica superior a la de una jornada ordinaria.

La ley establece que los empleados que presten servicios en un día de descanso obligatorio deben recibir:

Su salario diario normal, más un salario doble adicional por el servicio prestado, en términos prácticos, esto se traduce en un pago triple por la jornada laborada.

A continuación, te brindamos un ejemplo práctico de como calcular tu pago si te toca trabajar en un día de asueto.

Si tu salario diario es de $300 pesos, el cálculo sería el siguiente:

$300 (salario normal por el día de descanso obligatorio)

$600 (pago doble adicional por trabajar ese día)

Total a recibir: $900 pesos por la jornada del 16 de marzo

Contexto del "megapuente" de marzo

Este feriado forma parte de un periodo de descanso extendido. Para los estudiantes de educación básica, el asueto comienza desde el viernes 13 de marzo debido a la jornada de descarga administrativa de la SEP. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores, el único día de descanso obligatorio por ley es el lunes 16.

¿Qué hacer si no te pagan lo que corresponde?

Si laboras este lunes y tu empleador no cubre el monto equivalente al pago triple, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría gratuita. La institución pone a disposición los siguientes medios de contacto:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx

CT