La playa escondida de Nayarit que está a 15 minutos de Punta de Mita pero nadie visita

Escondida entre las aguas cristalinas que rodean las Islas Marietas, se encuentra “La playa Escondida” ubicada en Nayarit, una fascinante reserva natural que solo algunos han podido visitar.

El hermoso templo tropical también conocido como playa del Amor, se encuentra en el Parque Nacional Islas Marietas, justo en el interior de un gran cráter de rocas volcánicas.

Sus aguas cristalinas son el refugio de más de 100 especies, entre las que destacan: delfines, corales, tortugas, peces y aves; que hacen este lugar más especial; asimismo es un excelente lugar para admirar el avistamiento de ballenas jorobadas.

¿Cuánto cuesta ir a la playa Escondida de Nayarit?

Una de las principales razones por las que muchas personas no visitan este hermoso paraíso tropical es por qué para poder acudir a esta tienes que contratar un tour, con algunos de los operadores certificados por la Comisión Nacional de Áreas naturales protegidas (Conanp).

Los precios para visitar playa Escondida en Nayarit van aproximadamente desde los 2 mil 400 pesos hasta los 2 mil 900 pesos. Cabe mencionar que adicionalmente al tour que elijas, pagas un impuesto portuario de 29 pesos y la entrada al Parque Nacional Islas Marietas, cuyo precio es de 100 pesos. Toma en cuenta que los precios pueden variar dependiendo de la temporada.

¿Cómo llegar a la playa Escondida de Nayarit?

Para llegar a la playa Escondida de Nayarit puedes hacerlo viajando por la carretera Federal la Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita y, una vez en la costa seguir en barco con el tour contratado.

Cómo recomendación extra está atracción turística no es recomendable para embarazadas, personas que padecen problemas cardíacos, lesiones de columna o espalda.

