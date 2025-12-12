Peregrinos atacan un auto tras un percance cerca de la Basílica de Guadalupe | VIDEO

A través de redes sociales, se ha difundido un video que capta el momento en el que un grupo de peregrinos, con rumbo a la Basílica de Guadalupe, atacaron a un auto tras un percance con otro vehículo.

Según los reportes, el contingente se dirigía a la Basílica ubicada en la alcandía Gustavo A. Madero, cuando ocurrió el incidente entre ambos vehículos.

Peregrinos rumbo a ver a la Virgen de Guadalupe atacan auto

En el video, se observa cómo los peregrinos agreden un automóvil color verde. Una de las personas incluso se subió al cofre para patear el parabrisas repetidas veces.

Momentos después, los agresores se dispersan, acompañados por la camioneta involucrada, luego de escuchar cerca una sirena de policía. Asimismo, la persona que filmó el momento trataba de exponer la actitud agresiva de los peregrinos, y captar las placas de la camioneta que iba con ellos.

SE DESCONECTAN, PEREGRINOS

Así se pusieron estos peregrinos q estaban por llegar a la Basílica en @TuAlcaldiaGAM

Golpearon el auto, le brincaron encima…

Todo por un percance con la camioneta placa MUT857A

Cuando escucharon la patrulla d @SSC_CDMX se fueron



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/AjweWEc5kB— Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 11, 2025

Miles de personas visitan la Basílica cada año

Todos los años, durante los días 11 y 12 de diciembre, miles de personas acuden hacia la Basílica de Guadalupe, la segunda más visitada del mundo, para participar en actos de fe y honrar a la Virgen de Guadalupe. Las autoridades capitalinas estimaron la llegada de aproximadamente 13.5 millones de peregrinos al recinto religioso.

Por esta razón, los concentración masiva de diferentes contingentes que provienen de distintas partes de la República Mexicana, suelen afectar las vialidades y avenidas principales cercanas a la zona en la que se encuentra la Basílica.

Asimismo, las autoridades de la CDMX implementan cada año operativos de seguridad y vialidad, para reducir los riesgos en cualquiera de los accesos a la Basílica, además de coordinar el tránsito, y responder ante las emergencias derivadas del movimiento de miles de visitantes en estas fechas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL