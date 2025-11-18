Jóvenes Construyendo el Futuro podrán trabajar en el Mundial 2026; requisitos

El Gobierno federal anunció una oportunidad inédita para miles de jóvenes que buscan integrarse al mundo laboral. Con motivo del Mundial 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá cinco mil vacantes para apoyar actividades relacionadas con el evento deportivo.

La titular de la dependencia, Marath Baruch Bolaños López, explicó que esta iniciativa forma parte de un plan nacional que busca aprovechar la magnitud del torneo para impulsar la economía, promover el turismo y reforzar acciones comunitarias vinculadas al deporte.

La convocatoria oficial se dará a conocer en abril de 2026, fecha a partir de la cual las y los aspirantes podrán inscribirse en la plataforma digital del programa. Los puestos estarán orientados a tareas de Turismo, Cultura, Hospitalidad y Recepción de visitantes en diversas instituciones públicas, considerando la alta afluencia que se espera durante el Mundial. Las y los jóvenes recibirán capacitación práctica y, una vez concluido el torneo, continuarán vinculados a otras actividades durante el resto de su año formativo.

En materia de prestaciones, Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene los beneficios acostumbrados: un apoyo mensual equivalente al salario mínimo —que en 2025 es de 8,840 pesos, sujeto al ajuste anual— y cobertura médica a través del IMSS. El esquema tiene una duración total de 12 meses, periodo en el que las personas aprendices deben asistir de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana.

Para acceder a alguna de las vacantes, los requisitos centrales son: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento de iniciar la capacitación y cumplir con la asistencia establecida por los centros de trabajo. La documentación necesaria incluye identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, fotografía actual y el formulario de registro.

Al finalizar el proceso, las y los participantes recibirán una constancia que acredita las habilidades adquiridas, lo que facilitará su inserción laboral tras concluir el programa.

