Jornada laboral de 40 horas: ¿qué sigue tras su aprobación en el Senado?

Tras la histórica aprobación en el Senado de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, esta misma ha entrado en una fase decisiva tanto en el proceso legislativo como en el proceso de su implementación.

Esta medida, que busca modificar el Artículo 123 de la Constitución Mexicana, pretende atender a nivel nacional el frágil balance que existe entre la vida personal y el trabajo.

¿Qué sigue a partir de su aprobación en el Senado?

Luego del aval de los senadores, la minuta fue recibida por la Cámara de Diputados el pasado11 de febrero, donde será turnada en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo para su análisis y votación.

Al tratarse de una reforma constitucional, aún requiere de los siguientes pasos fundamentales:

Aprobación en la Cámara de Diputados

Aval de los Congresos Estatales: Se requiere el voto a favor de al menos 17 legislaturas locales

Se requiere el voto a favor de al menos 17 legislaturas locales Promulgación y publicación: Una vez ratificada por los estados, el Ejecutivo Federal deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor

Una vez ratificada por los estados, el Ejecutivo Federal deberá publicarla en el para su entrada en vigor Ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT): El Congreso tendrá pendiente el legislar sobre plazos específicos para empleadores y el esquema de horas extra

Calendario de aplicación: Una reducción paulatina

A pesar de que esta reforma ya ha sido aprobada en el Senado, la implementación de esta no será inmediata. Debido a que una de las condiciones para que el sector empresarial se mostrará a favor de la misma, fue que la implementación de la nueva reforma laboral se realizara de manera escalonada.

El esquema de gradualidad propuesto hasta el momento es el siguiente:

• 2026: Se mantienen las 48 horas obligatorias mientras se realizan ajustes internos.

• 1 de enero de 2027: Se aplica la primera reducción de dos horas, bajando la jornada a 46 horas semanales.

• 2028 - 2030: La jornada disminuirá dos horas anualmente (44 en 2028 y 42 en 2029) hasta alcanzar la meta definitiva de 40 horas en el año 2030.

Salarios, horas extra y productividad

Un punto innegociable de la reforma es que la reducción de horas no podrá afectar el salario ni las prestaciones actuales de los trabajadores. Sin embargo, se ha generado un debate entre la ciudadanía mexicana con motivo al nuevo tope de horas extras, debido a que con esta reforma, los trabajadores no podrán laborar más de 12 horas extra por semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

Otro punto a resaltar y que aun se encuentra generando discusión es el costo del tiempo extra laborado, a partir de la aprobación de la nueva jornada laboral, el excedente de la jornada ordinaria deberá pagarse con un 200% adicional al salario base.

Ante esto algunos analistas han advertido que esto podría "abaratar" el tiempo extra para el patrón en comparación con el esquema actual de pago triple tras la novena hora, incentivando jornadas más largas bajo la "letra chiquita" del dictamen.

