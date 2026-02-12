Adiós a la "Alerta Presidencial" por sismo

Las primeras pruebas de la alerta sísmica en los celulares sirvieron para probar la capacidad técnica para llegar a más personas, pero también causó confusión y hasta enojo por el texto elegido: "Alerta presidencial".

Para muchos, este mensaje era confuso y con tintes de propaganda política, por lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que lo modificará para las alertas por riesgo para la población, como en el caso de sismos u otras emergencias.

Actualmente, el Protocolo de Alerta Común muestra en los dispositivos el texto “Alerta Presidencial”. Este mensaje será sustituido por otro que refuerce el carácter institucional y preventivo del aviso, con el fin de que sea percibido exclusivamente como una herramienta de protección civil.

La CRT señaló que el cambio busca evitar interpretaciones políticas y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema. Para definir la nueva redacción, el organismo abrió una consulta pública en la que podrán participar personas interesadas y especialistas.

El cambio en la alerta sísmica de los celulares también tendrá la finalidad de que los ciudadanos puedan distinguir cuando se trata de un sismo o simulacro.