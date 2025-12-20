Infonavit: Requisitos que debes cumplir para adquirir una casa en 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo para otorgar créditos hipotecarios, con el que queda eliminado el antiguo sistema de puntos que durante años determinó quién podía acceder a un financiamiento.

Con esta modificación, a partir de 2026 los trabajadores deberán cumplir tres requisitos esenciales para iniciar el proceso de compra de vivienda, según informó el propio organismo.

El cambio busca simplificar el acceso a la vivienda y eliminar obstáculos que afectaban a miles de trabajadores con empleo formal.

El sistema anterior consideraba factores como edad, salario, tiempo de cotización y ahorro acumulado, lo que dejaba fuera a muchos solicitantes que no alcanzaban los mil 80 puntos necesarios.

Con el nuevo esquema, el Infonavit pretende que más personas puedan ejercer su derecho a un hogar propio sin pasar por procesos de evaluación complejos. Los trámites se seguirán realizando a través de la plataforma digital Mi Cuenta Infonavit o en los Centros de Servicio ubicados en todo el país.

Con esta reforma, más trabajadores jóvenes o con ingresos variables podrán acceder a un crédito hipotecario. PIXABAY

¿Cuándo se eliminó el sistema de puntos?

La eliminación del esquema de puntos fue anunciada a inicios de octubre de 2025, y entró en vigor de forma inmediata. No obstante, la actualización de las plataformas digitales y de los procedimientos internos se implementará gradualmente durante los primeros meses de 2026.

¿Cuáles son los tres nuevos requisitos para obtener un crédito Infonavit?

Con la desaparición del sistema de puntaje, el instituto estableció tres criterios básicos que determinarán si una persona puede acceder a un crédito de vivienda :

Tener empleo formal. El solicitante deberá estar inscrito en el IMSS o en el ISSSTE, lo que permitirá verificar su relación laboral vigente. Percibir entre uno y dos salarios mínimos. Este rango garantiza que los créditos se destinen a trabajadores con ingresos estables y capacidad comprobable de pago. No contar con una vivienda propia. Quienes soliciten el crédito no deben tener ninguna propiedad registrada a su nombre al iniciar el trámite.

INFONAVIT

¿Cómo iniciar el proceso?

Los interesados deberán ingresar a Mi Cuenta Infonavit para revisar su información personal y actualizar datos antes de iniciar el trámite. Si la plataforma aún no refleja los nuevos criterios, el trabajador puede acudir directamente a un Centro de Servicio Infonavit para recibir orientación.

Aunque el sistema de puntos desaparece, el instituto mantendrá evaluaciones financieras básicas para confirmar la capacidad de pago y asegurar el uso responsable del crédito.

¿Cuál es el impacto del nuevo modelo?

Con esta reforma, más trabajadores jóvenes o con ingresos variables podrán acceder a un crédito hipotecario. El Infonavit estima que la medida permitirá dinamizar el mercado de vivienda y apoyar a sectores que antes quedaban excluidos por los requisitos del sistema anterior.

Esta actualización forma parte del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno Federal que busca ampliar el acceso a la vivienda digna, tanto en zonas urbanas como rurales, fortaleciendo así el desarrollo social y económico del país.

EE