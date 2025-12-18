Influenza H3N2: ¿quiénes son las personas más vulnerables?

La variante de la influenza H3N2, subclado K, que se ha vuelto dominante en varios países del hemisferio norte durante este invierno, se ha conocido popularmente como “supergripe” debido a su alta capacidad de contagio y a que provoca síntomas más severos. Además, al ser resultado de cambios genéticos, las vacunas actuales —basadas en otras cepas— no resultan plenamente efectivas para prevenirla.

A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de México han recomendado tomar las vacunas disponibles, pues "continúa protegiendo contra la hospitalización tanto en niños como en adultos" y "siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores".

¿Quiénes son las personas con mayor riesgo de complicaciones por influenza?

La OMS ha advertido que el subclado K de la influenza H3N2 es potencialmente mortal; sin embargo, esta advertencia es general para los distintos subtipos del virus, y hasta ahora no existe evidencia de que esta variante tenga un índice de letalidad mayor.

No obstante, la experiencia epidemiológica señala un aumento en las hospitalizaciones cuando este tipo de influenza se vuelve dominante, así como un mayor riesgo para personas mayores de 60 años o con el sistema inmunológico debilitado.

La mutación del virus dificulta su reconocimiento por parte del sistema inmunológico, lo que favorece el desarrollo de la enfermedad y su propagación mediante contagios.

En el caso de las personas adultas mayores, la desventaja es doble: por un lado, el sistema inmunológico pierde eficacia con el paso de los años y, por otro, es común que existan enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos pulmonares o hipertensión, las cuales pueden agravarse al contraer influenza.

Precisamente en la prevención de estas complicaciones radica la eficacia de la vacuna, aun cuando no esté diseñada específicamente para este subtipo, ya que ayuda a evitar que los síntomas y el cuadro clínico se agraven.

¿Cuántos casos de supergripe hay en México?

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó el pasado martes 16 de diciembre que, hasta el momento, en el país solo se ha registrado un caso de influenza H3N2 subclado K, conocida como supergripe.

El funcionario detalló que esta variante se caracteriza por ser altamente contagiosa, pero subrayó que puede prevenirse con la vacuna contra la influenza disponible en México. Añadió que, aunque el número de casos es limitado, las autoridades sanitarias se mantienen atentas a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y buscan informar a la población sobre esta variante.

