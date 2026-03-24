INAPAM tiene descuento en ADO y ETN para adultos mayores en Semana Santa 2026

La Semana Santa, preparación para la Pascua, es, además de una conmemoración religiosa, una época en la que muchas personas viajan o toman vacaciones. También es una buena oportunidad para aprovechar los descuentos que ofrecen las empresas de autobuses ADO y ETN quienes tienen la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), los cuales resultan atractivos.

ADO (Autobuses de Oriente) cubre rutas en la zona del Golfo y el sur de México, lo que incluye destinos como las playas de la península de Yucatán, así como la riqueza cultural de Oaxaca y Veracruz.

ETN (Enlaces Terrestres Nacionales), por su parte, conecta el centro con el occidente y el norte del país, llevando a sus usuarios a destinos como Puerto Vallarta, la riqueza virreinal de Guanajuato y grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Ambas empresas tienen su base en la Ciudad de México.

ADO ofrece un 50 % de descuento a adultos mayores con credencial del INAPAM, con un límite de dos asientos por autobús.

Al abordar, es necesario que el viajero presente su credencial para hacer efectivo el descuento.

ADO precisa que este beneficio no es acumulable con otras promociones y que aplica para todas sus marcas:

ADO

ADO Platino

ADO GL

ADO Aeropuerto

ADO Conecta

Estrella de Oro

Estrella de Oro Diamante

Estrella de Oro Pluss

Texcoco Plus

AV

Cristóbal Colón

Cuenca

OCC

ETN también ofrece un 50 % de descuento (sujeto a disponibilidad) e informa que, al abordar, se debe presentar la credencial del INAPAM; de lo contrario, se cobrará la diferencia.

En esta temporada también tiene 50 % de descuento para estudiantes y 20 % para profesores.

¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?

Este año, la Semana Santa se conmemorará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Nueva Central de Autobuses de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Para obtenerla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:

Tener al menos 60 años de edad.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se solicitará:

CURP actualizada.

Número telefónico.

El trámite es gratuito y permanente.

El módulo de registro más cercano puede ubicarse en este enlace.

