INAPAM se une a Fraiche y ofrecen importantes descuentos en perfumes para adultos mayores en abril 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa ampliando los beneficios dirigidos a la población de la tercera edad, con el objetivo de reducir el impacto económico de los gastos diarios. En esta ocasión, el organismo concretó una nueva alianza con la cadena Fraiche, especializada en perfumes y productos aromáticos, mediante la cual se otorgará un descuento de hasta el 20% a los beneficiarios.

La credencial INAPAM permite a las personas adultas mayores acceder a una amplia red de descuentos y apoyos en distintos sectores del país, además de programas de capacitación y servicios orientados a promover su autonomía y bienestar.

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Dentro de estos beneficios también se incluyen promociones en productos no esenciales, pero que contribuyen al bienestar personal y la calidad de vida, como es el caso de artículos de cuidado personal y fragancias.

Fraiche, empresa mexicana con más de tres décadas en el mercado, es reconocida por sus precios accesibles en perfumes y esencias. Con este convenio, los usuarios de la credencial INAPAM podrán adquirir sus productos a un costo aún más bajo.

¿Cómo funciona el descuento de INAPAM en Fraiche?

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, los adultos mayores que acudan a sucursales físicas participantes y presenten su credencial INAPAM vigente podrán obtener un 20% de descuento en el total de su compra.

Esta promoción solo está disponible en tiendas físicas, ya que no aplica para compras en línea. Además, no es acumulable con otras ofertas o promociones vigentes y únicamente se encuentra activa en establecimientos participantes.

Para consultar las sucursales disponibles, se puede revisar el listado oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

Además de este convenio, la credencial INAPAM ofrece descuentos en múltiples empresas y servicios como Flexi, Farmacias Similares, Aeroméxico y Volaris, entre otras.

Estos beneficios abarcan áreas como transporte, salud, alimentación, vestido, vivienda y servicios, e incluso incluyen descuentos en el pago del predial en algunos municipios, con el objetivo de fortalecer la economía de las personas adultas mayores.

El trámite para obtener la credencial es gratuito y está disponible para todas las personas mayores de 60 años. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP certificada

Acta de nacimiento

Fotografía tamaño infantil

Número de contacto de emergencia

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Con estas acciones, el INAPAM busca seguir fortaleciendo su red de convenios en todo el país, ampliando las oportunidades de ahorro y mejorando las condiciones de vida de las personas adultas mayores.

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