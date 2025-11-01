Campesinos mantienen bloqueos en varias carreteras del centro del país

Campesinos de Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Sinaloa mantenían sus protestas y bloqueos carreteros. Los productores de maíz continúan con la exigencia de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

Pese a que el miércoles se anunció que levantarían todos los bloqueos en la región del Bajío, en Guanajuato y Michoacán, agricultores inconformes con el acuerdo que reportó el Gobierno federal -de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz- retomaron los cortes.

En Guanajuato mantenían cerrada la circulación, de manera intermitente, en la autopista Salamanca-Celaya, a la altura del municipio de Juventino Rosas.

Los agricultores optaron por abrir un carril por cortos periodos para permitir la movilidad; sin embargo, ha sido insuficiente para agilizar el flujo vehicular, por lo que por cuarto día consecutivo persisten largas filas de vehículos varados, sobre todo camiones de carga.

Los campesinos expusieron que no tienen claro el compromiso del Gobierno federal, ni seguridad de que se vaya a cumplir.

“Se le pidió respetar el precio de garantía de 7 mil 200 (pesos) la tonelada. Dicen que sólo se pagará esa cantidad a los que cosechan poquito, y a los que no, les darán un apoyo de 950 pesos, y pues que quede escrito”, dijo uno de los manifestantes.

En Michoacán, alrededor de las 18:00 horas manifestantes retomaron el bloqueo de la Autopista de Occidente en las casetas de Panindícuaro, Zinapécuaro y Ecuandureo.

En Hidalgo, campesinos mantienen desde el martes un bloqueo en la Autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 80. Los productores señalan que su protesta se suma a la exigencia de los agricultores del Bajío, de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

Señalaron que no había acuerdo con el Gobierno federal, al que acusaron de mentir en las mesas de diálogo.

El cierre en la Autopista Arco Norte generó una fila de varios kilómetros, donde los principales afectados son los transportistas de carga.

La tarde del viernes un grupo de camioneros, armados con palos y piedras, se enfrentaron a los productores, quienes fueron obligados a replegarse, lo que permitió reabrir parcialmente la circulación, pero los campesinos seguían en el sitio.

Gobierno ve “otros intereses” entre algunos manifestantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso que hay mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura para atender las demandas del sector, aunque indicó que en algunos bloqueos participan grupos con otros intereses.