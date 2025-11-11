SEP mantiene suspensión de clases en estos estados por frente frío 13

El invierno se ha adelantado en varias partes de México debido al frente frío número 13 y a la masa de aire ártico asociada al fenómeno, que generará este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que, desde este martes y hasta el jueves, se registrarán temperaturas menores a 5 °C en las zonas serranas de Durango y Chihuahua; de -5 °C a 0 °C en las sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 °C a 5 °C en las partes altas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Ayer, en El Vergel, localidad del municipio de Balleza, Chihuahua, el termómetro descendió hasta -6 °C.

Ante este clima gélido, autoridades de Puebla suspendieron clases ayer en escuelas de la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis.

Este martes, los centros educativos de las sierras Norte y Nororiental permanecerán cerrados, y se espera que mañana operen con normalidad.

En Hidalgo, otro de los estados afectados por las heladas, también serán suspendidas clases hoy en escuelas de todos los niveles educativos, públicas y privadas, ubicadas en los municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Huehuetla, Zacualtipán y Tianguistengo.

En el resto del país, los planteles operarán con normalidad, pese a los avisos de alerta para Hidalgo y Veracruz, y a que el mal clima —con lluvias y fuertes vientos— ya ha causado afectaciones en otras zonas.

Ayer, en Oaxaca se registraron ventarrones en María Yucuhiti, que obligaron al cierre de escuelas y ocasionaron cortes de energía eléctrica, caída de árboles y daños en viviendas y cultivos.

Para hoy se prevén lluvias torrenciales en las regiones Norte, Mezcalapa, De los Bosques y Tulijá Tseltal Chol, en Chiapas, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.