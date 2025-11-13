Esta es la estación del Metrobús CDMX cerrada hoy 13 de noviembre

La estación Vasco de Quiroga, de la Línea 5 del Metrobús, permanecerá cerrada este día, informó el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México.

El cierre se debe a labores de mantenimiento. Los pasajeros que viajen entre Río de los Remedios y Preparatoria 1 deberán subir o bajar en las estaciones 5 de Mayo o El Coyol, según su conveniencia.

En el comunicado, la dependencia no informó detalles sobre las labores ni su duración. Se espera una actualización para confirmar si el viernes el servicio operará con normalidad.

Los trabajos de mantenimiento suelen incluir la revisión de sistemas automáticos y la reparación de la carpeta asfáltica del carril confinado por donde circulan los autobuses.

Afectaciones en el Metrobús este 13 de noviembre

Desde las 5:00 horas, el Metrobús reportó la suspensión de toda la Ruta Sur de la Línea 4 por presencia de manifestantes y elementos policiales.

También, entre las estaciones El Salvador y Pino Suárez, se registró obstrucción de carril por trabajos de reencarpetamiento.

Por otro lado, la estación Iztacalco, de la Línea 2, permanecía cerrada por trabajos de intervención, sin servicio en ambos sentidos. La suspensión continuaba después de las 6:00 horas.

El estado del servicio en tiempo real puede ser consultado aquí.