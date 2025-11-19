Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles 19 de noviembre

El programa Hoy No Circula, una de las acciones del gobierno capitalino y del Estado de México para mantener bajo control la calidad del aire, presenta restricciones de circulación a los siguientes automóviles:

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en tres zonas conurbadas del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona de Santiago Tianguistenco:

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Los automóviles cuyo registro no pertenece a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó a las 6:00 horas de esta mañana que la calidad del aire en la zona conurbada era "buena", con un nivel de riesgo bajo, aunque con presencia de contaminantes O3,NO2,SO2,PM10 y PM2.5.

Todas las estaciones del sistema se presentaban en color verde.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de prevenir a la población y permitir que se tomen decisiones pertinentes si los niveles de contaminación aumentan.

