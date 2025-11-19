Miércoles, 19 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 7% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

