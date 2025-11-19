Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 7% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

