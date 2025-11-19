Miércoles, 19 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 19 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones