Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 19 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

