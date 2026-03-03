Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 3 de marzo 2026

La Ciudad de México amaneció este martes con una calidad del aire aceptable, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Autos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era “aceptable”, con riesgo moderado, debido a la presencia de partículas PM₂.₅.

Las estaciones Merced y Xochimilco registraban color amarillo en el semáforo ambiental, mientras que el resto de la red reportaba buena calidad del aire.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Ixtlahuaca y Tenancingo reportaban niveles altos de contaminación, mientras que Ceboruco y Xonacatlán registraban niveles moderados. Los parámetros eran buenos en las estaciones restantes.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

