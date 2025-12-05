Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 5 de diciembre

El programa Hoy No Circula, vigente en la Ciudad de México y en municipios aledaños del Estado de México, restringe la circulación este viernes a los vehículos que cumplen con las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital era "buena" y con un nivel de riesgo bajo, aunque con la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Todas las estaciones de monitoreo eran marcadas en verde, indicador de la buena calidad captada, a excepción de Camarones y Santiago Acahualtepec, en la capital del país, que se mostraban en amarillo, "regular".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

