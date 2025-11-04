Hoy No Circula en CDMX este 4 de noviembre

El programa de reducción de contaminantes de fuentes móviles, Hoy No Circula, presenta este martes restricciones para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado rosa

Hologramas 1 y2

Con terminación de número de placas 7 y 8

Los vehículos con hologramas 00 y 00, así como los eléctricos o híbridos, están exentos de las limitaciones. Al igual los vehículos de emergencia, el transporte público, las motocicletas y los que portan matrículas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México calificó como aceptable la calidad del aire en la capital del país, con un nivel de riesgo moderado.

Las estaciones de monitoreo se marcaban en color verde (Bueno), a excepción de La Merced y El Pedregal, en la Ciudad de México, y Tlalnepantla, en el Estado de México, las cuales estaban en amarillo (Aceptable).

La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México reporta cada hora la calidad del aire que se respira en la megalópolis la finalidad de prevenir a la población y tomar las decisiones pertinentes si la contaminación llega a ser un riesgo.