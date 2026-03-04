Hoy No Circula: Así aplica este miércoles 4 de marzo en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México fue catalogada esta mañana como "mala" por la Dirección de Monitoreo Atmosférico, debido a la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅ que representan un riesgo "alto" para la salud.

No obstante, los indicadores no llegan al rango de contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de miércoles.

¿Qué autos no circulan hoy?

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "mala", con riesgo alto, debido a la presencia de partículas PM₂.₅.

La estacion Xochimilco mostraba la contaminación más alta y se señalaba en naranja (calidad del aire mala) en el semáforo de referencia, en tanto que Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, Merced e Iztapalapa se mostraban en color amarillo (calidad aceptable). El resto reportaba una calidad buena.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Ixtlahuaca y Tenancingo reportaban niveles altos de contaminación, mientras que Almoloya de Juárez y Xonacatlán registraban niveles moderados. Los parámetros eran buenos en las estaciones restantes.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.



