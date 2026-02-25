Hoy No Circula: Así aplica este miércoles 25 de febrero en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y su área conurbada se mantiene aceptable y lejos de los indicadores que ameritan contingencia ambiental —aunque con riesgo moderado por la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅— por lo que este miércoles el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

Tienen prohibida la circulación los autos:

Con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

La estación merced indicaba una calidad "aceptable", en tanto que el resto de puntos de la red de monitoreo señalaban una calidad "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

