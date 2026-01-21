Homicida envía video por error a su mamá y delata su crimen

En el pueblo de San Agustín Othenco, en Milpa Alta, Ulises, de 18 años, grabó un video en su celular donde se le ve con las manos ensangrentadas y un arma blanca tras presuntamente haber cometido un asesinato, pues se observa el cadáver de un hombre.

Las imágenes, según las indagatorias, las envió por error al celular de su mamá, quien lo denunció ante las autoridades.

De acuerdo con fuentes de la Policía de Investigación (PDI), de la fiscalía capitalina, mientras personal de la Coordinación Territorial MLP-1 se encontraba de guardia, una mujer se presentó en estado de alteración emocional y refirió que minutos antes había recibido, por error, videos enviados por su hijo, en los que presuntamente se observaba la comisión de un homicidio.

Agentes de la PDI se trasladaron al sitio que se apreciaba en los videos, ubicado en las inmediaciones de un deportivo en la misma comunidad.

Al arribar al lugar, los elementos confirmaron la presencia de un hombre sin vida tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles lesiones en el cuello, presuntamente provocadas por un objeto punzocortante.

Tras asegurar la escena y corroborar la autenticidad del material videográfico, se dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

Las fuentes consultadas indicaron que la vestimenta y características físicas observadas en el video resultaron determinantes para la localización del presunto responsable.

Minutos más tarde, los agentes lograron ubicar a un joven que caminaba a varias calles del lugar donde ocurrió el homicidio, quien coincidía con la descripción obtenida a partir de las grabaciones.

El sujeto fue identificado como Ulises Enrique "N", de 18 años de edad, quien fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con arma blanca.

Como parte de los actos de investigación, las autoridades verificaron la autenticidad de los videos, realizaron la inspección del lugar y del cadáver, y solicitaron la intervención de la unidad de criminalística móvil para el procesamiento de la escena del crimen. Además, se integraron grabaciones del sistema de videovigilancia del C5, en las que presuntamente se observa al imputado caminando junto con la víctima momentos antes del ataque, previo a ingresar al deportivo.

