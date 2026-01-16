¿Hay contingencia? Hoy No Circula este viernes 16 de enero en CDMX y Edomex

La contaminación ambiental se ha disparado en la Ciudad de México y, la mañana de este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la calidad del aire en el Valle de México es mala.

No obstante, los índices de contaminación no han superado los niveles necesarios para activar una contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula, diseñado para disminuir y controlar la emisión de contaminantes de fuentes móviles, se aplica de manera normal en su modalidad de viernes, quedando restringida la circulación a los vehículos con las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede ser sancionado con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a multas de entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país es “mala”, con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

La estación Ajusco Medio registraba los peores niveles y se señalaba en color naranja (mala calidad del aire).

Otras estaciones reportaban un nivel aceptable:

Villa de las Flores

Tultitlán

Tlalnepantla

Merced

Benito Juárez

Pedregal

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Iztapalapa

Xochimilco

Santiago Acahualtepec

El resto de las estaciones, tanto en el Estado de México como en la capital del país, se mostraba en color verde (buena calidad del aire).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo para la salud.