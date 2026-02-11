Miércoles, 11 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 11 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

