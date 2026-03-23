¿HAY CLASES? Lista completa de días libres en abril: feriados, vacaciones y descansos

El mes de abril le dará la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa. De acuerdo al calendario oficial del Ciclo Escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca el inicio del periodo vacacional de primavera.

Estas vacaciones abarcarán dos semanas. Las fechas más representativas de este periodo de descanso son Jueves Santo, que será el 2 de abril, y Viernes Santo, el día 3 de abril.

¿Cuándo es el próximo consejo técnico en el mes de marzo?

El próximo Consejo Técnico Escolar (CTE) de marzo 2026 está programado para el viernes 27 de marzo; en este día las y los estudiantes tendrán descanso obligatorio, por lo que el periodo vacacional se extenderá ligeramente.

Cabe resaltar que, debido a que en abril está marcado el periodo vacacional, no habrá Consejo Técnico en este mes.

¿Cuándo se descansa en el mes de abril?

El periodo vacacional de Semana Santa 2026 inicia el lunes 30 de marzo y termina el viernes 10 de abril, lo que equivale a dos semanas de vacaciones. De acuerdo al calendario oficial de la SEP, el regreso a clases es el lunes 13 de abril.

Puentes del ciclo escolar 2025-2026

Después de las vacaciones de Semana Santa, aún quedan varias fechas de descanso, que lo estipula el calendario oficial de la SEP como suspensiones oficiales:

1 de mayo de 2026 (Día del Trabajo)

5 de mayo de 2026 (Batalla de Puebla)

15 de mayo de 2026 (Día del Maestro)

29 de mayo de 2026 (Consejo Técnico Escolar (CTE))

26 de junio de 2026 (Consejo Técnico Escolar (CTE))

3 de julio de 2026 (Registro de calificaciones finales)

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