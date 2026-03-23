¿HAY CLASES? Lista completa de días libres en abril: feriados, vacaciones y descansos

El mes de abril le dará la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa. De acuerdo al calendario oficial del Ciclo Escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca el inicio del periodo vacacional de primavera. Estas vacaciones abarcarán dos semanas. Las fechas más representativas de este periodo de descanso son Jueves Santo, que será el 2 de abril, y Viernes Santo, el día 3 de abril. El próximo Consejo Técnico Escolar (CTE) de marzo 2026 está programado para el viernes 27 de marzo; en este día las y los estudiantes tendrán descanso obligatorio, por lo que el periodo vacacional se extenderá ligeramente. Cabe resaltar que, debido a que en abril está marcado el periodo vacacional, no habrá Consejo Técnico en este mes. El periodo vacacional de Semana Santa 2026 inicia el lunes 30 de marzo y termina el viernes 10 de abril, lo que equivale a dos semanas de vacaciones. De acuerdo al calendario oficial de la SEP, el regreso a clases es el lunes 13 de abril. Después de las vacaciones de Semana Santa, aún quedan varias fechas de descanso, que lo estipula el calendario oficial de la SEP como suspensiones oficiales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS