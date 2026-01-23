Marchas en CDMX este viernes 23 de enero: Horarios y alternativas viales

Este viernes 23 de enero del 2026, en la Ciudad de México se tienen previstas varias manifestaciones, siendo la más relevante la del colectivo Poesía de Emergencia México (IMSS).

Por esta razón, se prevén afectaciones en la movilidad de la ciudad en varias zonas, por lo que se insta a los ciudadanos a prevenirse y considerar las rutas alternas que pueden tomar.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer su agenda oficial de actividades, con el objetivo de informar y facilitar los traslados de la ciudadanía por las zonas parcialmente afectadas.

De acuerdo con la información brindada, se prevén una marcha, 9 concentraciones, una cita agendada, 4 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines, y 9 eventos de esparcimiento.

A continuación te señalamos las movilizaciones más relevantes de este viernes.

Marchas programadas

Poesía de Emergencia México - Cuauhtémoc

Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Salida: Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo”, Santa María la Ribera.

Destinos: Kiosco Morisco Monumento a la Madre Embajada de Estados Unidos

Motivo: Se exige justicia para una mujer asesinada por un agente de inmigración en EU.

Concentraciones y manifestaciones

Frente Anti Gentrificación CDMX - Miguel Hidalgo

Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Lugar: Reloj del Mundial 2026, paseo de la reforma

Reloj del Mundial 2026, paseo de la reforma Motivo: Rueda de prensa "El mundial del despojo.

Asamblea Vecinal contra Mega Construcciones Tlalpan–Coyoacán

Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Lugar: Secretaría de Turismo CDMX

Secretaría de Turismo CDMX Motivo: Protesta contra impactos urbanos por el Mundial 2026.

Colectivo “Plataforma 4:20” - Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

Hora: 1:00 p.m.

1:00 p.m. actividad: Mesas informativas itinerantes

Mesas informativas itinerantes Motivo: El uso responsable del espacio público y reducción de riesgos.

Grupo “23 de Enero” - CCH Azcapotzalco

Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Motivo: Reunión por aniversario.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas - Venustiano Carranza

Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Lugar: Secretaría de Obras y Servicios

Secretaría de Obras y Servicios Motivo: Protesta contra despojo, gentrificación y criminalización.

Rodadas

Street Rebel's - Xochimilco

Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Lugar: Embarcadero Fernando Celada - Parque Urbano Aztlán - Mineros 52

Jales Tepito Morelos - Venustiano Carranza

Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar: Parque recreativo Francisco I. Madero

La Coronamos Bike Life

Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ruta: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho - Parque Urbano Aztlán

Bikers Sports 01 - Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Lugar: Av. Central Carlos Hank Gonzáles - Av. Río Consulado

Recomendaciones

Las autoridades de la capital advierten que algunas de estas actividades alrededor de la ciudad pueden llegar a afectar estas vías temporalmente, especialmente Gustavo A. Madero, Xochimilco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Recomiendan tomar precauciones y anticipar sus traslados, así como evitar estas vías en las horas en las que se realizarán las marchas.

