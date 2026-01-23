Viernes, 23 de Enero 2026

Marchas en CDMX este viernes 23 de enero: Horarios y alternativas viales

Las autoridades instan a los ciudadanos a tomar precauciones y sus planificar traslados

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Horarios de las marchas en Ciudad de México este viernes 23 de enero. SUN / ARCHIVO

Este viernes 23 de enero del 2026, en la Ciudad de México se tienen previstas varias manifestaciones, siendo la más relevante la del colectivo Poesía de Emergencia México (IMSS). 

Por esta razón, se prevén afectaciones en la movilidad de la ciudad en varias zonas, por lo que se insta a los ciudadanos a prevenirse y considerar las rutas alternas que pueden tomar.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer su agenda oficial de actividades, con el objetivo de informar y facilitar los traslados de la ciudadanía por las zonas parcialmente afectadas.

     

De acuerdo con la información brindada, se prevén una marcha, 9 concentraciones, una cita agendada, 4 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines, y 9 eventos de esparcimiento.

A continuación te señalamos las movilizaciones más relevantes de este viernes.

Marchas programadas

Poesía de Emergencia México - Cuauhtémoc

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Salida: Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo”, Santa María la Ribera.
  • Destinos: 
    • Kiosco Morisco
    • Monumento a la Madre
    • Embajada de Estados Unidos
  • Motivo: Se exige justicia para una mujer asesinada por un agente de inmigración en EU.

Concentraciones y manifestaciones

Frente Anti Gentrificación CDMX - Miguel Hidalgo

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Reloj del Mundial 2026, paseo de la reforma
  • Motivo: Rueda de prensa "El mundial del despojo. 

Asamblea Vecinal contra Mega Construcciones Tlalpan–Coyoacán

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Secretaría de Turismo CDMX
  • Motivo: Protesta contra impactos urbanos por el Mundial 2026. 

Colectivo “Plataforma 4:20” - Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

  • Hora: 1:00 p.m.
  • actividad: Mesas informativas itinerantes
  • Motivo: El uso responsable del espacio público y reducción de riesgos.

Grupo “23 de Enero” - CCH Azcapotzalco

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Motivo: Reunión por aniversario.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas - Venustiano Carranza

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Secretaría de Obras y Servicios
  • Motivo: Protesta contra despojo, gentrificación y criminalización.

Rodadas 

Street Rebel's - Xochimilco

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Embarcadero Fernando Celada -  Parque Urbano Aztlán - Mineros 52

Jales Tepito Morelos - Venustiano Carranza

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Parque recreativo Francisco I. Madero

La Coronamos Bike Life

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Ruta: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho - Parque Urbano Aztlán

Bikers Sports 01 - Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Av. Central Carlos Hank Gonzáles - Av. Río Consulado

Recomendaciones

Las autoridades de la capital advierten que algunas de estas actividades alrededor de la ciudad pueden llegar a afectar estas vías temporalmente, especialmente Gustavo A. Madero, Xochimilco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Recomiendan tomar precauciones y anticipar sus traslados, así como evitar estas vías en las horas en las que se realizarán las marchas.

