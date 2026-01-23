Marchas en CDMX este viernes 23 de enero: Horarios y alternativas viales

Este viernes 23 de enero del 2026, en la Ciudad de México se tienen previstas varias manifestaciones, siendo la más relevante la del colectivo Poesía de Emergencia México (IMSS). Por esta razón, se prevén afectaciones en la movilidad de la ciudad en varias zonas, por lo que se insta a los ciudadanos a prevenirse y considerar las rutas alternas que pueden tomar.Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer su agenda oficial de actividades, con el objetivo de informar y facilitar los traslados de la ciudadanía por las zonas parcialmente afectadas. De acuerdo con la información brindada, se prevén una marcha, 9 concentraciones, una cita agendada, 4 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines, y 9 eventos de esparcimiento.A continuación te señalamos las movilizaciones más relevantes de este viernes.Poesía de Emergencia México - CuauhtémocFrente Anti Gentrificación CDMX - Miguel HidalgoAsamblea Vecinal contra Mega Construcciones Tlalpan–CoyoacánColectivo “Plataforma 4:20” - Iztacalco, Iztapalapa y Benito JuárezGrupo “23 de Enero” - CCH AzcapotzalcoTrabajadoras Sexuales Independientes y Unidas - Venustiano CarranzaStreet Rebel's - XochimilcoJales Tepito Morelos - Venustiano CarranzaLa Coronamos Bike LifeBikers Sports 01 - Gustavo A. Madero y Venustiano CarranzaLas autoridades de la capital advierten que algunas de estas actividades alrededor de la ciudad pueden llegar a afectar estas vías temporalmente, especialmente Gustavo A. Madero, Xochimilco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Recomiendan tomar precauciones y anticipar sus traslados, así como evitar estas vías en las horas en las que se realizarán las marchas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL