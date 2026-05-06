Hallan cuerpo de mujer en canal de aguas negras del Edomex

Durante labores de búsqueda en un canal de aguas negras del municipio de Nextlalpan, integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente se encontraba embarazada.

El hallazgo se registró mientras las activistas participaban en un operativo relacionado con la búsqueda de una menor de edad que presuntamente cayó al afluente.

Fue en el tramo del canal ubicado a la altura de la unidad habitacional Prados de San Francisco, donde el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado entre la basura.

Esta zona es señalada por habitantes como un punto donde constantemente se registran hechos delictivos y búsquedas de personas desaparecidas.

De acuerdo con Carmen Zamora Villedas, integrante de la colectiva, el grupo se trasladó a la zona tras recibir información sobre una niña que presuntamente había caído al canal de aguas negras.

Al recorrer distintos puntos del afluente, las activistas observaron entre los desechos el cuerpo de una persona, aparentemente una mujer adulta.

Tras el hallazgo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y el inicio de la investigación.

MF