Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 27 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 10 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 13 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 2 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 3Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 5 y temperatura mínima de 3Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 6