Luego de que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, casinos subsidiarios de TV Azteca de Grupo Salinas, fueran bloqueados la noche de este martes 11 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales, Grupo Salinas emitió un comunicado para defenderse.

En respuesta a los señalamientos, Grupo Salinas mencionó que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca cumplen "cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector".

La empresa aseguró que se usa facciosamente el aparato del gobierno federal para asediar a Ricardo Salinas Pliego con actos "autoritarios e infundados", para propiciar una "persecución de Estado".

Señaló que en conjunto con socios internacionales, en particular del Reino Unido , se ha dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero.

"Resulta lamentable que las instituciones del gobierno, en vez de dedicar sus esfuerzos a la tarea del quehacer gubernamental, se presten a un acto doloso y persecutorio como este, motivado únicamente por intereses políticos", agregó.

Asimismo, Grupo Salinas refirió que todo constituye un intento de intimidación y sometimiento de quienes piensan distinto, al tiempo que permite "distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país".

Bet365 y Betano en México

Tanto bet365 como Betano son casas de apuestas y casinos en línea, donde los usuarios pueden apostar su dinero en distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otras actividades. Ambas, plataformas extranjeras, funcionan en el país bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.

En su interfaz, permiten participar en distintos juegos como casino en vivo, ruleta, blackjack, póker y juegos de tragamonedas en línea.

En 2019, el autoproclamado número uno de apuestas deportivas en Europa, bet365, dio a conocer su incursión en el mercado regulado de juego en línea en México, a través de su alianza con Ganador Azteca.

En su política de privacidad, bet365, previo a la caída de la página ante el anuncio de presuntos delitos financieros, detallaba que tenía licencia y estaba regulada por la Dirección General de Juegos y Sorteos, con número de permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018.

Por otro lado, Ganador TV Azteca, también filial de la televisora de Salinas Pliego, permitió desde 2024 a través de una alianza a Betano operar en el país , con su marca de apuestas deportivas y juegos en línea.

En sus términos y condiciones, Betano resalta que está autorizada y regulada bajo los permisos de Segob DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 y DGJS/723/2018, así como un oficio de autorización DGJS/3035/2025.

Sitios web de bet365 y Betano inhabilitados, tras anuncio de la UIF

Las plataformas web de bet365 y Betano se encuentran inhabilitadas desde que se anunció la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Betano, cabe resaltar, es patrocinador oficial de FC Bayern München y River Plate. Anteriormente, en su interfaz se podía acceder a apuestas deportivas en México e ingresar a servicios de tragamonedas y pronósticos.

No obstante, toda la página está inactiva y los usuarios no pueden acceder al portal.

En bet365, de manera similar, están inhabilitadas las apuestas de futbol, las ofertas y las promociones, debido a que el sitio registra error.

