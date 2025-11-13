Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Oaxaca y Chiapas presentaron actividad sísmica durante la madrugada de este 13 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado miércoles 12 de noviembre, se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa .

A la 02:34 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4 con epicentro 25 kilómetros al noreste de Petatlán, Guerrero, a una profundidad de 49.1 km.

Horas después, a las 07:44 horas, se registró otro temblor de magnitud 4.1 en Jalisco, 374 km al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad de 10 km.

En el estado de Oaxaca, 60 km al noreste de Unión Hidalgo, a las 08:48 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4 a una profundidad de 114.6 km.

Por la tarde, a las 14:05 horas, un sismo de magnitud 4.1 sacudió Sinaloa, 5 km al norte de El Rosario, y presentó una profundidad de 5 km.

Antes de que concluyera el día, en Oaxaca, 26 km al suroeste de Pinotepa Nacional, se registró un movimiento telúrico de magnitud 4 a las 22:40 horas.

Temblores registrados este 13 de noviembre de 2025

Este jueves 13 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Oaxaca y Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades del sur.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4 03:43:15 31 km al sureste de Miahuatlán 53.8 km

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4 03:13:18 107 km al suroeste de Ciudad Hidalgo 5 km 4 06:06:34 54 km al suroeste de Huixtla 70.2 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

