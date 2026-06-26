¡Golpe al Cártel de Sinaloa! FGR decomisa 3 inmuebles, 46 vehículos y armamento vinculado al grupo criminal en Durango

La FGR informó este viernes 26 de junio del 2026 que decomisó inmuebles, vehículos y armamento vinculado al Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, en el estado de Durango.

El decomiso fue confirmado en una publicación en la cuenta de X del Gabinete de Seguridad de México, en el que participaron en trabajos de inteligencia y cooperación internacional agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo las autoridades decomisaron tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del Pacífico, denominación que el Gobierno utiliza para referirse al Cártel de Sinaloa.

Derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del… pic.twitter.com/DZpGc0SUVO— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

Se trata del grupo delictivo con más presencia en Estados Unidos y cercano al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

El mes pasado, autoridades detuvieron en el municipio de Tamazula, Durango, a diez presuntos integrantes del grupo Gente del Guano, una facción del Cártel del Pacífico liderada por Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor de "El Chapo".

Entre Durango, Chihuahua y Sinaloa se encuentra la zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado en la que históricamente se han producido drogas ilícitas y un foco rojo para agentes de seguridad de México y Estados Unidos.

JM