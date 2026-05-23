Sábado, 23 de Mayo 2026

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Central Nucleoeléctrica Laguna Verde reafirma excelencia en sus operaciones

Hasta la fecha, la planta de Laguna Verde mantiene operaciones estables desde el punto de vista técnico y operativo, lo cual la sitúa como una de las instalaciones energéticas más relevantes de América Latina

Por: El Informador

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la regulación mexicana en materia nuclear. ESPECIAL

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la regulación mexicana en materia nuclear. ESPECIAL

Es bien sabido que, en los últimos años, la generación de energía nuclear en México ha pasado a ser un componente estratégico para la garantía del suministro eléctrico del país. Es bajo este panorama que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) reafirmó, a través de la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno de México, mantener operaciones basada en estrictos protocolos de seguridad, supervisión técnica y cumplimiento regulatorio. 

Hasta la fecha, la planta de Laguna Verde mantiene operaciones estables desde el punto de vista técnico y operativo,  lo cual la sitúa como una de las instalaciones energéticas más relevantes de América Latina, priorizando la seguridad nuclear, por sobre todo. Esta realiza procesos de supervisión y evaluación de sus sistemas y equipos como parte de sus procedimientos de operación y mantenimiento, con el objetivo de reducir riesgos y mantener la continuidad de sus actividades.

La operación diaria de la CNLV se desarrolla conforme a lineamientos regulatorios y procedimientos técnicos establecidos para instalaciones nucleares. Asimismo, la planta aplica programas de actualización y mejora operativa orientados al mantenimiento de sus capacidades técnicas y de generación eléctrica.

Laguna Verde cuenta con programas de preparación SRO y RO

En materia de personal, la central cuenta con programas de formación y capacitación para operadores y técnicos especializados. Entre ellos se incluyen procesos de preparación para Operadores Senior de Reactor (SRO) y Operadores de Reactor (RO), funciones necesarias para la correcta operación de la planta.

De forma paralela, se mantienen programas de capacitación, certificación y recertificación para el personal técnico y operativo. Estos procesos buscan mantener actualizadas las competencias requeridas para desempeñar funciones dentro de una instalación nuclear y reforzar los procedimientos relacionados con seguridad operativa.

Aunado a todo lo anterior, la planeación de recursos humanos también considera procesos de jubilación y relevo generacional, con el fin de mantener disponibilidad de personal especializado y preservar experiencia técnica acumulada en la operación de la central. 

Cabe mencionar que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la regulación mexicana en materia nuclear. Además, sus procesos toman como referencia estándares y lineamientos internacionales emitidos por organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

Bajo tal contexto, la CNLV reafirma su compromiso con programas de operación, capacitación y supervisión orientados a sostener la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio de sus instalaciones.

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