Es bien sabido que, en los últimos años, la generación de energía nuclear en México ha pasado a ser un componente estratégico para la garantía del suministro eléctrico del país. Es bajo este panorama que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) reafirmó, a través de la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno de México, mantener operaciones basada en estrictos protocolos de seguridad, supervisión técnica y cumplimiento regulatorio.

Hasta la fecha, la planta de Laguna Verde mantiene operaciones estables desde el punto de vista técnico y operativo, lo cual la sitúa como una de las instalaciones energéticas más relevantes de América Latina, priorizando la seguridad nuclear, por sobre todo. Esta realiza procesos de supervisión y evaluación de sus sistemas y equipos como parte de sus procedimientos de operación y mantenimiento, con el objetivo de reducir riesgos y mantener la continuidad de sus actividades.

La operación diaria de la CNLV se desarrolla conforme a lineamientos regulatorios y procedimientos técnicos establecidos para instalaciones nucleares. Asimismo, la planta aplica programas de actualización y mejora operativa orientados al mantenimiento de sus capacidades técnicas y de generación eléctrica.

Laguna Verde cuenta con programas de preparación SRO y RO

En materia de personal, la central cuenta con programas de formación y capacitación para operadores y técnicos especializados. Entre ellos se incluyen procesos de preparación para Operadores Senior de Reactor (SRO) y Operadores de Reactor (RO), funciones necesarias para la correcta operación de la planta.

De forma paralela, se mantienen programas de capacitación, certificación y recertificación para el personal técnico y operativo. Estos procesos buscan mantener actualizadas las competencias requeridas para desempeñar funciones dentro de una instalación nuclear y reforzar los procedimientos relacionados con seguridad operativa.

Aunado a todo lo anterior, la planeación de recursos humanos también considera procesos de jubilación y relevo generacional, con el fin de mantener disponibilidad de personal especializado y preservar experiencia técnica acumulada en la operación de la central.

Cabe mencionar que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la regulación mexicana en materia nuclear. Además, sus procesos toman como referencia estándares y lineamientos internacionales emitidos por organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

Bajo tal contexto, la CNLV reafirma su compromiso con programas de operación, capacitación y supervisión orientados a sostener la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio de sus instalaciones.

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AO

