Frente a las actuales complicaciones económicas y a la creciente demanda habitacional que se registra en la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, la actual jefa de gobierno, anunció un nuevo programa de apoyo para rentas para los habitantes capitalinos.

Según refirió Brugada, este subsidio está dirigido a familias de pocos recursos, que vivan en colonias céntricas y que se hallen en riesgo de perder su vivienda debido de la inflación de los alquileres.

La mandataria expresó que, mientras el gobierno trabaja en la construcción de casas destinadas únicamente a la renta, habrá de forma paralela un apoyo económico para alivianar el bolsillo de las familias que mes a mes deban pagar una.

“Queremos disminuir la tensión que generan las rentas en la ciudad”, aseveró Brugada durante la entrega de cuatro complejos habitacionales para la comunidad indígena, situadas en las colonias Centro y Guerrero de la CDMX.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, aclaró que el monto solo se entregará a las familias que acrediten su situación de vulnerabilidad, hasta el momento, los requisitos aún no han sido definidos. Muñoz reiteró que el objetivo del programa es evitar que las personas sean desplazadas de lugares donde han habitado toda su vida.

¿Cuándo podrás inscribirte al programa de apoyo para la renta de la CDMX?

Muñoz refirió que, aunque este programa puede ser la base para un esquema más amplio en las rentas dentro de la Ciudad de México, el subsidio para la nueva Ley de Rentas entrará en vigor hasta 2026. Hasta entonces, señaló el secretario, se publicarán detalles sobre el proceso para inscribirse, los montos del apoyo y los criterios para poder acceder al beneficio.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

