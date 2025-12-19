Gobierno adelanta la compra de medicinas

El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, aseguró que el abasto de medicamentos está garantizado para el próximo año e, incluso, ya está avanzado el proceso de la compra consolidada 2027-2028, por lo que esperan anunciar las primeras adjudicaciones en mayo de 2026.

Explicó que planean empezar a recibir los fármacos e insumos de la siguiente compra en enero de 2027, para “que no haya ningún tipo de discontinuidad”.

En cuanto a la reciente compra complementaria, en la que no se lograron adquirir mil 26 claves por sobreprecio o por falta de documentación, afirmó que alrededor de 800 se comprarán durante este mes o a más tardar en enero de 2026, y detalló que no recibieron propuestas para adjudicar 140 claves, que representan 1% de las piezas que se adquirirían.

El funcionario también comentó que alrededor de 10 empresas son investigadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y podrían ser inhabilitadas por incumplir en la entrega de medicamentos, pero no quiso dar detalles para respetar el proceso jurídico.

“Es hasta que ocurre la rescisión de los contratos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede, a partir de ese fundamento, comenzar el proceso de inhabilitación, por eso no queremos adelantarlo mucho. Cualquier proceso jurídico requiere un marco de actuación muy controlado, en el que salvaguardemos el derecho también que tiene el privado a defenderse de cualquier consigna del gobierno. Lo que sí les puedo decir es que tenemos procesos muy avanzados”, anotó.

Acusó que la industria farmacéutica no tiene prácticas comerciales responsables, por lo que “apuesta por ganar una licitación y luego ver cómo resolver”.