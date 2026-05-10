Frente Frío provoca suspensión de clases presenciales en miles de escuelas en Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla decidió suspender las clases en alrededor de 6 mil escuelas del territorio debido al pronóstico de condiciones meteorológicas derivadas del frente frío número 50.

Dicha suspensión aplicará para planteles de las sierras Norte y Nororiental de Puebla el día de mañana lunes, puesto que se prevén lluvias intensas.

La medida, que tiene el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, será para las escuelas en los niveles de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior de 64 municipios de esas regiones.

Se tratará de 407 mil alumnos y 22 mil 245 docentes, quienes deberán tomar clases a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

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Y es que la Coordinación General de Protección Civil advirtió que el frente frío provocará fuertes vientos y lluvias durante la noche de este domingo y el lunes; de ahí que a partir del martes se reanuden las clases.

Lista de municipios de Puebla donde habrá suspensión de clases por frente frío

Los municipios de la Sierra Norte que forman parte de la lista de suspensión de actividades son Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec.

Así como San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que de la Sierra Nororiental Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

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MB

